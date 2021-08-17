2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak
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2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan yarın başlayacak.

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan yarın başlayacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 32. kez gerçekleştirilecek organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak.

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

Organizasyonda müsabakalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

"Filenin Sultanları", D Grubu'nda yer alacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek.

Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında yarın 20.30'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Maç takvimi

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

Kadro

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

Şampiyonada gruplar

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.

C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.

En başarılı takım SSCB

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 13 kez kupayı kazanan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), en başarılı takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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