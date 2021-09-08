2021 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonası Türkiye kimle eşleşti? Türkiye'nin 2. turda rakibi kim olacak? Çeyrek final rakibi kim olur?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sona erdi. 4 grupta ilk 4 sırada yer alan takımlar bir üst tura çıktı. Türkiye grubu 3. sırada tamamladı ve bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Peki, 2021 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonası Türkiye kimle eşleşti? Türkiye'nin 2. turda rakibi kim olacak? Çeyrek final rakibi kim olur? İşte tüm eşleşmeler ve olası çeyrek final eşleşmeleri!

2021 CEV Avrupa Voleybol turnuvasında grup maçları sona erdi. Milli takımımız grubu ilk 4 içerisinde bitirmeyi başardı ve bir üst tura çıktı. Bu sonuçların ardından Türkiye kimle eşleşti, 2. turda rakibi kim oldu, çeyrek final rakibi belli mi? merak ediliyor. Peki, 2021 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonası Türkiye kimle eşleşti? İşte tüm eşleşmeler...

2021 AVRUPA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BİLGİLER

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın 32. turnuvasıdır. Avrupa Şampiyonası 2. kez 4 ülkede oynanacak. Bu ülkeler: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya. Turnuvada 24 takım mücadele edecek.

Polonya'daki maçlar Gdansk, Katoviçe ve Kraków'da; Finlandiya'daki maçlar Tampere'de; Çek Cumhuriyeti'ndeki maçlar Ostrava'da ve Estonya'daki maçlar Tallinn'de oynanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL TURNUVASI TÜRKİYE HANGİ GRUPTA VE KAÇINCI SIRADA?

Milli takımımız C grubunda yer alıyor. Grup maçları bugün sona erdi. Bugün Finlandiya - Türkiye maçı oynandı ve Milli takımımız 3-2 yenildi. Bu sonuçlar ardından Türkiye grupta 3. sırada yer aldı ve bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

C grubu takımları ve güncel puanları şöyle: Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hollanda : 13 puan

Rusya : 11 puan

Türkiye : 10 puan

Finlandiya : 8 puan

İspanya : 3 puan

Kuzey Makedonya : 0 puan

Türkiye'nin gruptaki maç sonuçları şöyle:

Rusya 1 - 3 Türkiye

Türkiye 3 - 1 İspanya

Kuzey Makedonya 0 - 3 Türkiye

Türkiye 1 - 3 Hollanda

Finlandiya 3 - 2 Türkiye

Bu sonuçlara göre milli takımımız 10 puanla grubu 3. sırada tamamladı.

2021 CEV TÜRKİYE 2. TURDA KİMLE EŞLEŞTİ? ÇEYREK FİNALDE KİMLE EŞLEŞİR?

Milli takımımız C grubunu 3. sırada bitirdi. Bu duruma göre Türkiye bir üst turda Sırbistan ile eşleşti.

Türkiye'nin 2. turdaki rakibi Sırbistan oldu.

Maç tarihi şöyle:

Sırbistan - Türkiye : 12 Eylül Pazar günü oynanacak.

Eğer Türkiye çeyrek finale çıkarsa Hollanda ve A grubunun 4. sü maçının galibi ile eşleşecektir.

Milli takımımıza başarılar diliyoruz.