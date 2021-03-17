2021 CEV Challenge Kupası: Milano: 3 Ziraat Bankkart: 2
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2021 CEV Challenge Kupası: Milano: 3 Ziraat Bankkart: 2

17.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:59
2021 CEV Challenge Kupası: Milano: 3 Ziraat Bankkart: 2

Ziraat Bankkart, 2021 CEV Challenge Kupası finali ilk maçında 2-1 öne geçtiği karşılaşmada İtalyan ekibi Allianz Powervolley Milano'ya 3-2 mağlup oldu.

Ziraat Bankkart, 2021 CEV Challenge Kupası finali ilk maçında 2-1 öne geçtiği karşılaşmada İtalyan ekibi Allianz Powervolley Milano'ya 3-2 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı 24 Mart çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Salon: Allianz Cloud

Hakemler: Maciej Maciejewski (Polonya), Rene Cinatl (Çekya)

Milano: Ishikava, Kozamernik, Patry, Urnaut, Piano, Sbertoli, Pesaresi (L), (Weber, Daldello, Basic)

Ziraat Bankkart: Emin, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan, Arslan, Van Garderen, Berkay (L), (Burakhan, Yusuf, Halil İbrahim, Yusuf)

Setler: 22-25, 25-19, 18-25, 25-18, 15-9

Süre: 2 saat 33 dakika - İSTANBUL

2021 CEV Challenge Kupası: Milano: 3 Ziraat Bankkart: 2
2021 CEV Challenge Kupası: Milano: 3 Ziraat Bankkart: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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