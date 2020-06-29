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2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarih belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen 2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarihlerin belli olduğunu duyurdu.

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarih belli oldu
29.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:24

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen 2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarihlerin belli olduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, CEV tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mücadele edecek.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

A Milli Erkek Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk etap karşılaşmalarını 7-10 Ocak 2021 tarihlerinde Danimarka'da, ikinci etap karşılaşmalarını ise 14-17 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makendonya'da oynayacak.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar şöyle:

A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan.

B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, İsrail.

C Grubu: Türkiye, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek.

D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi.

E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk.

F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan.

G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan.

Millilerin maç programı

Ay-yıldızlı ekibin C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

7-10 Ocak 2021 (Danimarka)

1. maç: Türkiye - Danimarka

2. maç: Kuzey Makedonya - Türkiye

3. maç: Türkiye - Bosna Hersek

14-17 Ocak 2021 (Kuzey Makedonya)

4. maç: Bosna Hersek - Türkiye

5. maç: Türkiye - Kuzey Makedonya

6. maç: Danimarka - Türkiye

Kaynak: AA

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