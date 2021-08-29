2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5'te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Son 16 turunda Çekya'yı...
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2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5'te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Son 16 turunda Çekya'yı...

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5'te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Son 16 turunda Çekya'yı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5'te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5'te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
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2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5'te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Son 16 turunda Çekya'yı... - Haberler Spor
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