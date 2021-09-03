2021 CEV Avrupa Şampiyonası Türkiye kimle eşleşti? 3. lük maçı ne zaman? Türkiye 3. lük maçını hangi takımla oynayacak?

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçları tamamlandı. Buna göre Türkiye'nin rakibi de belli olmuş oldu. Peki, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Türkiye kimle eşleşti? 3. lük maçı ne zaman? Türkiye 3. lük maçını hangi takımla oynayacak? Türkiye yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup olmuştu ve bunun ardından Milli takımımız yarın 3. lük maçına çıkacak? Peki, Türkiye üçüncülük maçında kimle eşleşti? Maç ne zaman, saat kaçta?