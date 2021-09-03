2021 CEV Avrupa Şampiyonası Türkiye kimle eşleşti? 3. lük maçı ne zaman? Türkiye 3. lük maçını hangi takımla oynayacak?
2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçları tamamlandı. Buna göre Türkiye'nin rakibi de belli olmuş oldu. Peki, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Türkiye kimle eşleşti? 3. lük maçı ne zaman? Türkiye 3. lük maçını hangi takımla oynayacak? Türkiye yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup olmuştu ve bunun ardından Milli takımımız yarın 3. lük maçına çıkacak? Peki, Türkiye üçüncülük maçında kimle eşleşti? Maç ne zaman, saat kaçta?
2021 CEV Avrupa Şampiyonasında yarın final maçı ve üçüncülük maçı oynanacak. Peki kim kimle eşleşti? Final maçı kimler arasında oynanacak? Üçüncülük maçı kimler arasında olacak? İşte tüm sonuçlar...
2021 AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNAL MAÇ SONUÇLARI
Bugün 2 yarı final maçı oynandı. Buna göre sonuçlar şöyle:
- Türkiye 1 - 3 Sırbistan
- Hollanda 1 - 3 İtalya
Bu sonuçlarıa göre Türkiye 3. lük maçını Hollanda ile oynayacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Üçüncülük maçı ve tarihi:
- Türkiye - Hollanda (4 Eylül Cumartesi saat 18:00)
Final maçı ve tarihi: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
- Sırbistan - İtalya (4 Eylül Cumartesi saat 21:00)