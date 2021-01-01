2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne doğru
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2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne doğru

01.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:36
2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne doğru

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Metin Toy, elemelerde başarılı olarak 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini belirtti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Metin Toy, elemelerde başarılı olarak 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini belirtti.

Ay-yıldızlı takım, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde görüşlerine yer verilen milli oyuncu Metin Toy, şampiyonanın önemine dikkati çekerek, "Kampımız başlayalı 4 gün oluyor. Teknik ve taktik anlamında hafif antrenmanlarla başladığımız kamp sürecimize, yeni yılla birlikte daha sert idmanlarla devam edeceğiz. Sezon arası olduğu için takım mental ve fiziksel anlamda gayet hazır. Tüm takımlar gibi biz de gayet formumuzdayız, turnuvanın öneminin de bilincindeyiz. Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz ülke voleybolu adına çok önemli. Bunun için çalışmalarımızı da güzel bir şekilde sürdürüyoruz. Umarım turnuvadan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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