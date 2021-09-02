2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye grupta kaç puanda? Türkiye hangi grupta, kaçıncı sırada, puanı kaç, kimlerle maçı var?
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası başladı. Kadınlar voleybol turnuvası devam ediyordu. Dün itibariyle de erkekler turnuvası başlamış oldu. Milli takımımız C grubunda mücadele ediyor. Peki, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye grupta kaç puanda? Türkiye hangi grupta, kaçıncı sırada, puanı kaç, kimlerle maçı var? Türkiye'nin puanı kaç? Bir üst tura çıktı mı? İşte bilgiler...
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol turnuvasının başlamasıyla birlikte gruplardaki takımlar ve puan durumları merak edildi. Turnuvada toplam 4 grup var. Türkiye C grubunda yer alıyor. Peki, Türkiye'nin puanı kaç? Kimlerle maç yapacağız? İşte detaylar...
2021 AVRUPA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BİLGİLER
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın 32. turnuvasıdır. Avrupa Şampiyonası 2. kez 4 ülkede oynanacak. Bu ülkeler: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya. Turnuvada 24 takım mücadele edecek.
Polonya'daki maçlar Gdansk, Katoviçe ve Kraków'da; Finlandiya'daki maçlar Tampere'de; Çek Cumhuriyeti'ndeki maçlar Ostrava'da ve Estonya'daki maçlar Tallinn'de oynanacak.
2021 CEV TÜRKİYE HANGİ GRUPTA VE KAÇINCI SIRADA?
Milli takımımız C grubunda yer alıyor. Grup maçları bugün başladı. Bugün Rusya-Türkiye maçı oynanıyor. Maç şuanda setlerde 2-1 üstünlüğümüz ile devam ediyor.
C grubu takımları ve puanları şöyle:
- Türkiye : 3 puan
- Finlandiya : 3 puan
- Hollanda : 0 puan
- Rusya : 0 puan
- İspanya : 0 puan
- Kuzey Makedonya : 0 puan
Skorlar şöyle:
Finlandiya 3 - 1 Kuzey Makedonya
Rusya 1 - 2 Türkiye (Maç devam ediyor. 3-1 kazanırsak 3 puanı alacağız.)
Türkiye 3-1 kazanıyor ve 3 puanın sahibi oluyor.
2021 CEV TÜM GRUPLAR VE TAKIMLAR HANGİLERİ?
A Grubu takımları:
- Yunanistan
- Polonya
- Belçika
- Portekiz
- Sırbistan
- Ukrayna
B Grubu takımları:
- Bulgaristan
- Çek Cumhuriyeti
- Belarus
- İtalya
- Karadağ
- Slovenya
C Grubu takımları:
- Finlandiya
- Hollanda
- Rusya
- İspanya
- Türkiye
- Kuzey Makedonya
D Grubu takımları:
- Letonya
- Fransa
- Hırvatistan
- Almanya
- Slovakya
- Estonya
Grupları ilk 4 sırada bitirenler bir üst tura çıkacaktır.