2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye grupta kaç puanda? Türkiye hangi grupta, kaçıncı sırada, puanı kaç, kimlerle maçı var?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası başladı. Kadınlar voleybol turnuvası devam ediyordu. Dün itibariyle de erkekler turnuvası başlamış oldu. Milli takımımız C grubunda mücadele ediyor. Peki, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye grupta kaç puanda? Türkiye hangi grupta, kaçıncı sırada, puanı kaç, kimlerle maçı var? Türkiye'nin puanı kaç? Bir üst tura çıktı mı? İşte bilgiler...