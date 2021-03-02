2021 Cemre düştü mü? 2021'in İkinci cemresi düştü mü? 2021'in üçüncü cemresi ne zaman düşecek?

Baharın gelişine ön ışık olan cemre, şubat ayının ortalarında düşmeye başladı. İlk cemrenin düşüşüyle havalar ısınması, tüm cemrelerin düşmesiyle artarak devam edecek. İlk düşen cemrenin ardından gözler ikinci ve üçüncü cemreye çevrildi. 2021 Cemre düştü mü? 2021'in İkinci cemresi düştü mü? 2021'in üçüncü cemresi ne zaman düşecek? Detaylar haberde!

Havaların ısınmasını müjdeleyen cemre birer hafta arayla havaya suya toprağa düşüyor. Baharın gelişine ön ışık olan cemre, şubat ayının ortalarında düşmeye başladı. İlk cemrenin düşüşüyle havalar ısınmaya başladı. Bu durum tüm cemrelerin düşmesiyle artarak devam edecek. İlk düşen cemrenin ardından gözler ikinci ve üçüncü cemreye çevrildi. 2021 Cemre düştü mü? 2021'in İkinci cemresi düştü mü? 2021'in üçüncü cemresi ne zaman düşecek? İşte cemre düşmesi ve tarihleri hakkında bilgiler haberimizde!

2021 CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Havaların ısınmaya başlayacağını müjdeleyen cemreler düşmeye başladı. Toplamda 3 cemre düşecek. Bunlar havaya suya ve toprağa, üç ayrı tarihlerde düşerek artık baharın geldiğinin göstergesi olacak. Birinci cemre 19-20 Şubat'ta düştü. Geriye ikinci ve üçüncü cemre kaldı.

2021'İN İKİNCİ CEMRESİ DÜŞTÜ MÜ?

19-20 Şubat'ta havaya düşen cemreden sonra, 26-27 Şubat günleri ikinci cemre suya düştü. Sıra üçüncü cemrede. Üçüncü cemre birkaç gün içinde düşecek ve cemre düşmeleri tamamlanmış olacak. Bundan sonra havalar gittikçe ısınacak.

2021'İN ÜÇÜNCÜ CEMRESİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Sırasıyla havaya suya ve toprağa düşen cemrelerden ilk ikisi düştü. İlki havaya ikinci suya düşen cemrelerin, üçüncüsü toprağa düşecek. Peki, üçüncü cemre ne zaman düşecek? En son düşen ikinci cemre 26-27 Şubat'ta düşmüştü. Üçüncü cemrenin düşmesine çok az kaldı. Üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.