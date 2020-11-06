2021 bütçe görüşmeleri
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2021 bütçe görüşmeleri

06.11.2020 22:16 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:21
2021 bütçe görüşmeleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "O kadar hızlı şekilde normalleşme desteğine dönüşüyoruz ki, normalleşme desteği alanlar 2.1 milyon" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "O kadar hızlı şekilde normalleşme desteğine dönüşüyoruz ki, normalleşme desteği alanlar 2.1 milyon" dedi.

Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, İzmir'deki depremle ilgili olarak, "10 milyon göndermiştik. Bugün 10 milyon TL ihtiyaç oldu. Toplam 20 milyon TL yolladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneğine ilişkin soruya, "2005-2019 yılların arasında kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 335 bin kişi. bir sene boyunca 3.5 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği uygulaması yaptık. 3.5 milyon kişiye ulaşan milyarlarca liralık operasyonu alnımızın akıyla tamamladık. Covid döneminde yapılan tüm desteklerin nakdi ücret desteği, normalleşme desteği, işsizlik ödeneği harcamalarının tutarı 32.8 milyar TL'ye ulaştı" şeklinde konuştu.

Kısa çalışma ödeneğinden normalleşme desteği başlattıklarını belirten Selçuk, "Siz normal çalışma düzenine geçiyorsanız, biz size kısa çalışma ödeneğinde uyguladığımız oran tutarında SGK primlerinden mahsuplaşacağız dedik. O kadar hızlı şekilde normalleşme desteğine dönüşüyoruz ki, normalleşme desteği alanlar 2.1 milyon" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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