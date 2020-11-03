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2021 bütçe görüşmeleri

03.11.2020 22:34 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:45
2021 bütçe görüşmeleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Deprem sırasında 2 bin 600 okul içerisinde 139 okul sıvasında çatlaklar olup da, öğrencinin girmesinin sakıncalı olmadığı durumla karşı karşıyayız. Bayraklı'dan tek bir okul bile 139 okul içerisinde yer almıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Deprem sırasında 2 bin 600 okul içerisinde 139 okul sıvasında çatlaklar olup da, öğrencinin girmesinin sakıncalı olmadığı durumla karşı karşıyayız. Bayraklı'dan tek bir okul bile 139 okul içerisinde yer almıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Mili Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi bütçeleri görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Selçuk, köy okullarının acık kalmasına ilişkin olarak, "İlgili mevzuatı değiştirmemiz tüm köy okullarının açılması için fırsat var. Eğitim öğretim yeni başladı. 23 Mart'tan sonra bütün dünyada salgın dönemine ilişkin bir takım tedbirler alındı. Köy okulları belirli erişim sorunları yaşadı. Yeni eğitim öğretim yılında köy okullarının tamamının açılması, öğrenci sayısı yetersiz olduğu için açılamayan okulların tamamının açılması için salgın dönemine has olarak değil, salgından sonra da açık kalabilmesinin altyapısı tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, deprem güçlendirme çalışmalarına ilişkin soru üzerine, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında 50'ye yakın okulun yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Selçuk, "Deprem sırasında 2 bin 600 okul içerisinde 139 okul sıvasında çatlaklar olup da, öğrencinin girmesinin sakıncalı olmadığı durumla karşı karşıyayız. Bayraklı'dan tek bir okul bile 139 okul içerisinde yer almıyor. 139 okul içinde her türlü tedbir alınacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitap ve kömür gibi kalemlerden tasarruf ettiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Ücretsiz kitaptan tasarruftan söz edebiliriz. Kitap onaylarının uygun olduğu ay ile ilgili mevzuatta yapılan değişiklikle 434 milyon TL tasarruf sağlanmıştır. Yakacakla ilgili her okul kendi kömür ihtiyacına yönelik ihale açarken, Enerji Bakanlığı ile anlaşma yaptık. Kömürleri belirli bir kalorinin üstünde olması şartıyla merkezi olarak satın aldık, okullara adres teslimi ulaştırdık. 155 milyon TL civarında sadece kömürden tasarruf sağlandı" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, deprem ile ilgili olarak, "Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolar uzun vadeli kredi aldık. Şu anda kullanılabiliyor. Deprem ilgili kullanılması koşuluyla 300 milyon dolar okul binalarının yenilenmesi ve güçlendirilmesi için kullanılacak" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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