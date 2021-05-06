2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelendi?
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2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelendi?

2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelendi?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak uygulanan Bursluluk sınavı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 25 Nisan 2021 tarihinde uygulanması planan Bursluluk sınavı koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte ileri bir tarihe ertelendi. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci Sınıflardan katılım sağlayacak öğrenciler bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk sınavı 2021 tarihi ne zamana ertelendi? Peki, 2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelendi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak uygulanan Bursluluk sınavı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 25 Nisan 2021 tarihinde uygulanması planan Bursluluk sınavı koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte ileri bir tarihe ertelendi. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci Sınıflardan katılım sağlayacak öğrenciler bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk sınavı 2021 tarihi ne zamana ertelendi? Peki, 2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelendi? İşte detaylar haberimizde…

2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

25 Nisan'da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 25 Nisan'da düzenlenecek ve 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi hakkında bilgi vermek için salgının seyrini takip ettiklerini belirten Bakan İOKBS sınavının geçen yıl Eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı

BURSLULUK SINAVI 2021 TARİHİ NE ZAMANA ERTELENDİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursluluk sınavı tarihinin koronavirüs vaka durumuna göre belirleneceğini açıkladı. Henüz kesinleşmiş bir tarih açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylı bilgi geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Bursluluk Başlangıcı;

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez." hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

Bursun Devamı, Kesilmesi ve İtirazlar;

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18 inci maddesine göre yapılacaktır.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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