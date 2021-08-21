2021 Avrupa Triatlon Yıldızlar Şampiyonası Festivali'nde yer alacak milli triatletler belli oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2021 Avrupa Triatlon Yıldızlar Şampiyonası Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek triatletler açıklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2021 Avrupa Triatlon Yıldızlar Şampiyonası Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek triatletler açıklandı.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta Eğirdir'de yapılan seçme müsabakaları sonucunda belirlenen sporcuların 20 Eylül-2 Ekim'de Alanya'da kampa gireceği aktarıldı.
Milli takım kadrosunda yer alan asil ve yedek isimler şöyle:
Erkekler: Arda Aracı (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü), Emirhan Çakır (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor), Taha Eren Coşgun, Türker Kemal Kıyak (Çelpa Spor Kulübü Derneği)
Yedek erkek sporcular: Barış Türkcan (Pamukkale Üniversitesi Mensupları Spor Kulübü), Abdurrahman Yazıcı (Sakarya Türk Telekom Spor Kulübü)
Kadınlar: Irmak Şereflioğlu, Helin Arıkan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü), Sude Şenduran (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor), Selinay Tuğçe Kır (Ferdi)
Yedek kadın sporcular: Havin Duman (Alanya Belediyespor), Beyza Ayaşlıoğlu (Ferdi), Nevra Başak Saatli (Gelibolu Triatlon Spor Kulübü)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki