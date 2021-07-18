2021 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası
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2021 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası

2021 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

2021 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda mücadele eden erkek milli takımı 15, kadın milli takımı ise 10'uncu oldu.

2021 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda mücadele eden erkek milli takımı 15, kadın milli takımı ise 10'uncu oldu.

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen şampiyonada erkek milli takımı, bugün oynadığı klasman maçında Yunanistan'ı 2-1 yenerek 15'inci oldu.

Klasman maçında Yunanistan ile karşılaşan kadın mili takımı ise rakibine 2-0 mağlup oldu ve şampiyonayı 10'uncu sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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