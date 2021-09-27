2021 Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası yarın başlıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2021 Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası yarın başlıyor

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
2021 Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası yarın başlıyor

Romanya'da yarın başlayacak 2021 Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası'nda milli sporcular sahne alacak.

Romanya'da yarın başlayacak 2021 Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası'nda milli sporcular sahne alacak.

Romanya'nın Cluj kentinde 3 Ekim'e kadar sürecek organizasyonda Türkiye, hem kadınlar hem de erkeklerde mücadele edecek.

Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Pembe Gül Özkaya ve Simay Kulakçeken'nin bulunduğu A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 24 ekibin yer aldığı şampiyonada H Grubu'nda Fransa ve Hollanda'yla karşılaşacak. Milliler, yarın Fransa'yla, 29 Eylül Çarşamba günü ise Hollanda'yla karşı karşıya gelecek.

İbrahim Gündüz, Abdullah Yiğenler, Batuhan Ulucak ve Tugay Yılmaz'dan oluşan A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı ise 26 ülkenin bulunduğu turnuvada E Grubu'nda Portekiz ve Danimarka'yla yer alacak. Ay-yıldızlı ekip ilk maçını yarın Danimarka'yla, ikinci karşılaşmasını ise 29 Eylül Çarşamba günü Portekiz'le oynayacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da son yarışta birinci oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da son yarışta birinci oldu

 İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı

 İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde...

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Sezai Temelli Vladimir Putin Selahattin Demirtaş
Magazin Tanem Sivar Şevval Şahin Acun Ilıcalı
Spor Alex Teixeira Mesut Özil Ali Palabıyık Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Rüya Tabirleri Mimar Sinan Emine Erdoğan Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2021 Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası yarın başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 09:37:12. #1.17#