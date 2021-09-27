2021 Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası yarın başlıyor
Romanya'da yarın başlayacak 2021 Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası'nda milli sporcular sahne alacak.
Romanya'da yarın başlayacak 2021 Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası'nda milli sporcular sahne alacak.
Romanya'nın Cluj kentinde 3 Ekim'e kadar sürecek organizasyonda Türkiye, hem kadınlar hem de erkeklerde mücadele edecek.
Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Pembe Gül Özkaya ve Simay Kulakçeken'nin bulunduğu A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 24 ekibin yer aldığı şampiyonada H Grubu'nda Fransa ve Hollanda'yla karşılaşacak. Milliler, yarın Fransa'yla, 29 Eylül Çarşamba günü ise Hollanda'yla karşı karşıya gelecek.
İbrahim Gündüz, Abdullah Yiğenler, Batuhan Ulucak ve Tugay Yılmaz'dan oluşan A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı ise 26 ülkenin bulunduğu turnuvada E Grubu'nda Portekiz ve Danimarka'yla yer alacak. Ay-yıldızlı ekip ilk maçını yarın Danimarka'yla, ikinci karşılaşmasını ise 29 Eylül Çarşamba günü Portekiz'le oynayacak.
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