2021 Avrupa Kano Slalom Şampiyonası başladı

2021 Avrupa Kano Slalom Şampiyonası İtalya'da başladı.

2021 Avrupa Kano Slalom Şampiyonası İtalya'da başladı.

Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Mustafa Arda Acar, 65 sporcunun katıldığı ilk eleme yarışında 48'inci olurken 2. eleme yarışını 19'uncu tamamlayarak şampiyonaya veda etti.

Milli kanoculardan Kamil Kaçar, ilk elemeyi 64'üncü, Bahadır Karaduman ise 65'inci sırada bitirdi. Kamil Kaçar, ikinci elemeyi 31'inci, Bahadır Karaduman ise 33. sırada tamamlayarak şampiyonadan elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur