2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
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2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Salon: Stark ArenaHakemler: Andrea Puecher (İtalya), Alexey Pashkevich (Rusya)Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Buse Ünal, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın)Sırbistan: Busa, Mina Popovic,...

Salon: Stark Arena

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Alexey Pashkevich (Rusya)

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Buse Ünal, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın)

Sırbistan: Busa, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Rasic, Ognjenovic (Silvija Popovic, Lazovic, Caric, Mirkovic)

Setler: 34-32, 26-28, 23-25, 13-25

Süre: 126 dakika (42, 34, 28, 22)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmaya 3-0'lık seriyle başlayan Türkiye, ilk sette farkı 5 sayıya kadar (13-8) çıkardı. Boskovic'in etkili performansıyla 7-1'lik seri yakalayan Sırbistan karşısında 15-14 geriye düşen milliler, daha sonra toparlanarak 42 dakika süren ilk seti 34-32 aldı.

İkinci sete iyi başlayan taraf 4-0'lık seriyle Sırbistan oldu. Boskovic ile sayı üretmeye devam eden Sırbistan durumu 16-12 yapsa da milliler, 16-16'lık eşitliği yakalamasını bildi. Son bölüme 21-18 önde giren Türkiye, skor avantajını değerlendiremeyerek ikinci seti 28-26 kaybetti: 1-1

A Milli Takım, ilk bölümde istediği performansı sergileyemediği üçüncü sette, 5 sayı geriden gelerek 19-19'luk eşitliği yakalamasına rağmen yine sonunu getiremedi. Sırbistan, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette üst üste hatalar yapan ve oyundan kopan milli takım, seti 25-13, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.

Finale yükselen Sırbistan'da 39 sayı kaydeden Boskovic, maçın en skorer ismi oldu.

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

Türkiye, Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle yarın üçüncülük müsabakasında karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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