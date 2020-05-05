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2021 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, 2022'ye ertelendi

2021 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, 2022'ye ertelendi
05.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:12

Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde 2021'de düzenlenmesi planlanan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), 2022'ye ertelendi.

Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde 2021'de düzenlenmesi planlanan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), 2022'ye ertelendi.

Avrupa Olimpiyat Komitelerinin (EOC) internet sitesinden yapılan açıklamada, EYOF'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile aynı tarihe denk gelmemesi amacıyla 1 yıl ertelendiği duyuruldu.

EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi, yaptığı açıklamada, "EYOF, Avrupalı gençler için çok önemli. Banska Bystrica 2021 organizatörlerine ve Slovakya hükümet temsilcilerine festivale göstermiş oldukları esneklik ve bağlılık için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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