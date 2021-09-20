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2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı İtalya kazandı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı İtalya kazandı

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı, Slovenya'yı 3-2 yenen İtalya kazandı.

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı, Slovenya'yı 3-2 yenen İtalya kazandı.

Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun final maçı, Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Spor Salonu'nda oynandı.

11. finaline çıkan İtalya, 3. kez finalde boy gösteren Slovenya'yı 22-25, 25-20, 20-25, 25-20 ve 15-11'lik setlerle mağlup etti.

İtalya böylece 2005'ten bu yana ilk, tarihinin 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Üçüncülük maçında ise Polonya, önceki turnuvanın şampiyonu Sırbistan'ı 3-0 yendi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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Haber: 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı İtalya kazandı - Haberler Spor
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