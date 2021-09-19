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2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, Slovenya ve İtalya finale çıktı.

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, Slovenya ve İtalya finale çıktı.

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı yarı final maçları tamamlandı.

Slovenya, Polonya'yı 17-25, 32-30, 25-16 ve 37-35'lik setlerle 3-1 yendi.

Son şampiyon Sırbistan ile karşılaşan İtalya ise 29-27, 25-22, 23-25 ve 25-18 biten setlerle 3-1 galip geldi.

İtalya ile Slovenya arasındaki final maçı, bugün TSİ 21.30'da yapılacak. Polonya ile Sırbistan ise üçüncülük maçında bugün TSİ 18.30'da karşılaşacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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Haber: 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası - Haberler Spor
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