2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan tüm takımlar belli oldu.
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan tüm takımlar belli oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek veda ettiği turnuvada, bugün 4 karşılaşma yapıldı.
Rusya, Polonya, Hollanda ve Sırbistan'ın ardından bugünkü son 16 turu maçlarında rakiplerini mağlup eden İtalya, Almanya, Slovenya ve Çekya, turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İtalya-Letonya: 3-0
Almanya-Bulgaristan: 3-1
Slovenya-Hırvatistan: 3-1
Fransa-Çekya: 0-3
Çeyrek final eşleşmeleri
Polonya ve Çekya'nın ev sahipliği yapacağı çeyrek final etabında eşleşmeler ve program şöyle:
Yarın:
Hollanda-Sırbistan
Polonya-Rusya
15 Eylül Çarşamba:
İtalya-Almanya
Slovenya-Çekya