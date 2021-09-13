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2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan tüm takımlar belli oldu.

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan tüm takımlar belli oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek veda ettiği turnuvada, bugün 4 karşılaşma yapıldı.

Rusya, Polonya, Hollanda ve Sırbistan'ın ardından bugünkü son 16 turu maçlarında rakiplerini mağlup eden İtalya, Almanya, Slovenya ve Çekya, turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İtalya-Letonya: 3-0

Almanya-Bulgaristan: 3-1

Slovenya-Hırvatistan: 3-1

Fransa-Çekya: 0-3

Çeyrek final eşleşmeleri

Polonya ve Çekya'nın ev sahipliği yapacağı çeyrek final etabında eşleşmeler ve program şöyle:

Yarın:

Hollanda-Sırbistan

Polonya-Rusya

15 Eylül Çarşamba:

İtalya-Almanya

Slovenya-Çekya

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti

2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti
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Haber: 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası - Haberler Spor
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