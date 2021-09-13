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2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

Salon: Ergo ArenaHakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Vlastimil Kovar (Çekya)Sırbistan: Atanasijevic, Ivovic, Podrascanin, Jovovic, Kovacevic, Lisinac (Pekovic, Majstorovıc, Krsmanovic, Luburic, Todorovic, Okolic)Türkiye: Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija,...

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Wojciech Maroszek ( Polonya ), Vlastimil Kovar (Çekya)

Sırbistan : Atanasijevic, Ivovic, Podrascanin, Jovovic, Kovacevic, Lisinac (Pekovic, Majstorovıc, Krsmanovic, Luburic, Todorovic, Okolic)

Türkiye : Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Baturalp Burak Güngör, Oğulcan Yatgın, Bedirhan Bülbül, Oğuzhan Karasu, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-18, 22-25, 22-25, 25-23, 15-12

Süre: 140 dakika (28, 30, 29, 32, 21)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan son 16 turu mücadelesinde, "Filenin Efeleri", son Avrupa şampiyonu Sırbistan ile karşılaştı.

Maça iyi başlayan Sırbistan, Ivovic ile servislerden üst üste sayılar bularak mücadelenin ilk 6 sayısını hanesine yazdırdı. İyi savunma yaparak aradaki skor farkını 3'e kadar indiren milliler (9-6), Kovacevic'in sayılarına engel olamadı ve Sırbistan, ilk seti 25-18 alarak 1-0 öne geçti.

Oyunun ilk setinde olduğu gibi Sırbistan, etkili servislerin ardından 5-0'lık seriyle ikinci sete başladı. Vahit Emre Savaş ve Adis Lagumdzija'nın sayılarıyla mücadeleye ortak olan milliler, aradaki skor farkını kapattı. Set sonlarına doğru ilk kez öne geçen A Milli Takım, skor avantajını iyi kullanarak seti 25-22 kazandı ve maçta durumu 1-1'e getirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın üçüncü setinde, Sırbistan servislerle sayılar kazanırken, Türkiye ise file önünde bulduğu sayılarla oyuna ortak oldu: 19-19. Setin son bölümünde etkili bloklarla rakibine üstünlük kuran milliler, seti 25-22 alarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.

İki takımın da basit hata yapmaktan kaçındığı dördüncü sette, Sırbistan, Atanasijevic'in file çaprazına attığı sayılarla milliler ise Yiğit Gülmezoğlu'nun hücuma katkısıyla oyuna ortak oldu: 11-11. Oyunun kalan bölümünde Kovacevic'in skora yeniden katkı vermesiyle üstünlük kuran Sırbistan, bu seti 25-23 alarak skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelenin beşinci ve final seti, karşılıklı sayılarla başladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede saha değişimine Sırbistan 8-5 önde girdi. Son bölümde rakibinden daha fazla basit hata yapan ay-yıldızlılar, seti 15-12, maçı da 3-2 kaybetti.

Bu sonuçla Sırbistan adını çeyrek finale yazdırırken, şampiyona tarihinde ilk kez son 8 takım arasına adını yazdırmaya çalışan "Filenin Efeleri", bu hedefinde başarılı olamadı.

Maçın en skorer oyuncusu olan Adis Lagumdzija'nın ürettiği 20 sayı mağlubiyeti önleyemedi. Millilerde Yiğit Gülmezoğlu 16, Vahit Emre Savaş ise 11 sayı kaydetti. Sırbistan'da 18 sayı üreten Kovacevic ile 15 sayı bulan Ivovic, galibiyeti getiren isimler oldu.

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti

2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti
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