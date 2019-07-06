2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli olacak

Erkekler ve kadınlarda 2021 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler, 15 Temmuz Pazartesi günü belli olacak.

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, Almanya'nın Münih kentinde 15 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek törenle, erkekler ve kadınlarda 2021 Avrupa şampiyonlarına ev sahipliği yapacak ülkelerin belirleneceği ifade edildi.

2021 FIBA Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipliğine aday ülkeler arasında Çekya, Estonya, Gürcistan, Almanya, Macaristan, İtalya ve Slovenya yer alıyor.

Fransa-İspanya ile Ukrayna-İsveç ise 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ortaklaşa düzenlemek için başvuruda bulunan adaylar arasında bulunuyor.

Kaynak: AA