2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini duyurdu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini duyurdu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle basketbol takviminde değişiklikler yapıldığı belirtildi.

2-19 Eylül 2021 tarihinde düzenlenmesi planlanan 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.

FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin 22 Haziran-4 Temmuz 2021'e, AmeriCup 2021 turnuvasının 1-18 Eylül 2022'e alındığı duyuruldu.

Afrobasket 2021'in 24 Ağustos-5 Eylül 2021'de, Asia Cup 2021'in ise 17-29 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Kadınlar 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın 17-27 Haziran 2021, Kadınlar AmeriCup 2021'in de 20-27 Haziran 2021'de düzenleneceği kaydedildi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nin tarihlerinde ise herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "FIBA'nın bu zor dönemde hızlı bir danışma süreci yürüterek, güncellenmiş takvimi onaylamasından dolayı oldukça mutluyum." ifadesini kullandı.

Ayrıca, koronavirüs nedeniyle askıya alınan organizasyonların yeniden başlayabilmesi için salgına ilişkin gelişmelerin günlük takibine devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA