2021 Audi RS3 Kamuflajla Görüntülendi
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2021 Audi RS3 Kamuflajla Görüntülendi

Audi'nin hızlı C segment modeli Audi RS3 Sportback, Nürburgring'de test yapılırken yakalandı. İşte 2021 Audi RS3.

Dünyanın en sevilen otomobil üreticilerinden birisi olan Audi, yeni hızlı modeli ile 2021 yılına damga vurmayı planlıyor.

2021 Audi RS3 Kamuflajla Görüntülendi
19.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:47

Audi'nin hızlı C segment modeli Audi RS3 Sportback, Nürburgring'de test yapılırken yakalandı. İşte 2021 Audi RS3.

Dünyanın en sevilen otomobil üreticilerinden birisi olan Audi, yeni hızlı modeli ile 2021 yılına damga vurmayı planlıyor. Almanya'nın popüler pisti Nürburgring'de karşımıza çıkan Audi RS3, oldukça yenilikçi bir tasarım ile karşımıza çıkacak. Ancak motor konusunda o kadar heveslenmeyin deriz.

Dünya'nın en iyi otomobillerinin lastik izlerini üzerinde taşıyan Nürburgring, Audi'nin küçük ve hızlı modeli olan RS3'ü ağırladı. Tasarım olarak daha agresif bir model olan yeni RS3, daha farklı bir difüzör tasarımı ile birlikte gelecek. Tabi egzoz uçları da o difüzöre yakışır şekilde seçilmiş. Çamurluk genişlikleri ise aracın kaslı görünümünü artırmış diyebiliriz.

2021 RS3, 400 Beygir'in Üzerinde Güç Üretecek!

Golf R'ın bir üst aşaması olarak değerlendirilen Audi RS3, yine 2.5 TFSI motorunu kullanacak. Bu motorun 400-450 beygir civarı güç üretmesi bekleniyor. Hatırlarsanız önceki kasada bu güç 360-370 bandındaydı. Yani silindir hacminden birşey kaybetmeyen yeni RS3, beygir olarak daha yüksek bir değer sunacak. Tabi torkun da artması muhtemel. Bakalım RS3 ne zaman tanıtılacak?

Kaynak: Tamindir

Manşet

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