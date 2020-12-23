2021 asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2021 TÜİK asgari ücret teklifi, partilerin asgari ücret teklifi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 22 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken asgari ücret teklifi rakamı ne kadar, asgari ücret toplantıları ne zaman bitecek ve 2021 asgari ücret belli oldu mu konularını araştırdı. 2021 asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı. Peki, 2021 Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret teklifi rakamı ne kadar? Asgari ücret toplantıları ne zaman bitecek?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN BİTECEK?

Asgari ücret görüşmeleri için 4 toplantı yapılıyor. İlk 3 toplantı geride kalırken karar 4. Toplantı sonrası ortaya çıkacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapacak.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ RAKAMI NE KADAR?



TÜİK, yeni asgari ücret önerisini ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak komisyona sundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI: 2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammı ve teklifi henüz netleşmedi. Ancak gelebilecek zamma göre asgari ücret fiyatları şu şekilde olacak;

Yüzde 7 zam: 2486.68 lira

Yüzde 8 zam: 2509.92 lira

Yüzde 9 zam: 2533.16 lira

Yüzde 10 zam: 2556.4 lira

Yüzde 11 zam: 2579.64 lira

Yüzde 12 zam: 2602.88 lira

Yüzde 13 zam: 2626.12 lira

Yüzde 14 zam: 2646.36 lira

Yüzde 15 zam: 2672.6 lira

Yüzde 16 zam: 2695.84 lira

Yüzde 17 zam: 2719.08 lira

Yüzde 18 zam: 2742.32 lira

Yüzde 19 zam: 2765.56 lira

Yüzde 20 zam: 2788.8 lira

Yüzde 21 zam: 2812.04 lira

Yüzde 22 zam: 2835.28 lira

Yüzde 23 zam: 2858.52 lira

Yüzde 24 zam: 2881.76 lira

Yüzde 25 zam: 2905 lira

Yüzde 26 zam: 2928.24

Yüzde 27 zam: 2951.48 lira

Yüzde 28 zam: 2974.72 lira

Yüzde 29 zam: 2997.96 lira

Yüzde 30 zam: 3021.1 lira

Yüzde 31 zam: 3044.44 lira

Yüzde 32 zam: 3067.68 lira

Yüzde 33 zam: 3090.92 lira

Yüzde 34 zam: 3114.16 lira

Yüzde 35 zam: 3137.4 lira

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

TÜİK ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak belirledi.

PARTİLERİN 2021 ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ

HDP'liGaro Paylan, 2021 asgari ücret olarak kendi partilerinin 4 bin lira teklifi olduğunu söyledi.

CHP'li Veli Ağbaba'dan asgari ücret teklifi: En az 3 bin 100 lira olmalı diyerek açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani işverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil, çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de yoksulluk sınırının 8 bin 85 lira olduğunu belirterek, asgari ücrette hedefin yoksulluk sınırı olması gerektiğini söyledi.