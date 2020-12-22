2021 Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret teklifi rakamı ne kadar? Asgari ücret toplantıları ne zaman bitecek?
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2021 Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret teklifi rakamı ne kadar? Asgari ücret toplantıları ne zaman bitecek?

22.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:33
2021 Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret teklifi rakamı ne kadar? Asgari ücret toplantıları ne zaman bitecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken asgari ücret teklifi rakamı ne kadar, asgari ücret toplantıları ne zaman bitecek ve 2021 asgari ücret belli oldu mu konularını araştırdı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı. Peki, 2021 Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret teklifi rakamı ne kadar? Asgari ücret toplantıları ne zaman bitecek?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN BİTECEK?

Asgari ücret görüşmeleri için 4 toplantı yapılıyor. İlk 3 toplantı geride kalırken karar 4. Toplantı sonrası ortaya çıkacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapacak.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ RAKAMI NE KADAR?

TÜİK, yeni asgari ücret önerisini ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak komisyona sundu.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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