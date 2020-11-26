2021 asgari ücret, AGİ ne kadar? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak?

2021 Asgari ücret tutarının belli olmasına sayılı günler kaldı. Türkiye'nin gündeminde 2021 asgari ücret zammı var. Peki 2021 asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2021 AGİ ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

2021 yılına girmeye sayılı günler çalışanların en çok merak ettiği konulardan biriside asgari ücret zamları. 2021 Asgari ücret tutarının belli olmasına sayılı günler kaldı. Türkiye'nin gündeminde 2021 asgari ücret zammı var. Peki 2021 asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2021 AGİ ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret her yıl olduğu gibi bir önceki yılın aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında yaptığı çalışmalarla belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yine her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'tan itibaren çalışmaya başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve devlet 5'er üye ile temsil ederek yer alacak. İşçiler adına en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ, işverenler adına da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) üyeler görev yapıyor olacak.

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrette ne kadar artış yapacağı merak ediliyor. Çeşitli senaryolara göre asgari ücrette yapılacak olası artışlar şöyle:

OVP'DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE:

OVP'de 2021 yılı için enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücret bu hedef doğrultusunda yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur.

MERKEZ BANKASI'NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE:

Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.

MERKEZ BANKASI'NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE:

Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.

TCMB'NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE:

Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

TCMB'NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE:

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.

2021 AGİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete 2021'de zam yapıldığı taktirde, Asgari Geçim İndiriminde de artış olması bekleniyor. 2021 AGİ tutarları asgari ücret zammı belli olmadan belirlenemiyor. 2021 AGİ ücretleri ise şu şekildedir:

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlendi. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor ve içinde yer alan AGİ tutarı da dahil oluyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Özellikle asgari ücretten maaşını alanlar AGİ asgari ücretin içinde mi merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor...