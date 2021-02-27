2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası

2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda il birinciliği yarışmaları ile yarı finaller, mart ayında çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada il birinciliği yarışmaları 6-14 Mart, yarı finaller ise 27-28 Mart'ta çevrim içi gerçekleştirilecek.

Organizasyonun finali ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin seyri takip edilerek 32 sporcunun katılımı ile yüz yüze ya da çevrim içi düzenlenecek. Final ile ilgili ayrıntılar daha sonra duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er