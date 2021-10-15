2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınavlar online mı, yüz yüze mi? - Haberler
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2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınavlar online mı, yüz yüze mi?

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2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınavlar online mı, yüz yüze mi?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Akademik takvimin belli olmasının ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Peki, 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınavlar online mı, yüz yüze mi?

Açıköğretim Fakültesi, güz döneminde ara sınav (vize) ve dönem sonu (final) sınavı düzenleyecek. Geçtiğimiz eğitim döneminde koronavirüs sebebiyle bu sınavlar online olarak düzenlenmişti. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınavlar online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar haberimizde...

2021 AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı. Daha sonra 17 Ekim'e kadar süre uzatıldı

Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SORULARI ONLİNE MI?

Açıköğretim Fakültesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılını online sınavlarla tamamladı. Yaz okulunu yüz yüze eğitimlerle tamamlayan AÖF 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında nasıl olacağı henüz netleşmedi.

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