2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınavlar online mı, yüz yüze mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınavlar online mı, yüz yüze mi?

Haberler.com - Haberler | Gündem
2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınavlar online mı, yüz yüze mi?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Akademik takvimin belli olmasının ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Peki, 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınavlar online mı, yüz yüze mi?

Açıköğretim Fakültesi, güz döneminde ara sınav (vize) ve dönem sonu (final) sınavı düzenleyecek. Geçtiğimiz eğitim döneminde koronavirüs sebebiyle bu sınavlar online olarak düzenlenmişti. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınavlar online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar haberimizde...

2021 AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SORULARI ONLİNE MI?

Açıköğretim Fakültesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılını online sınavlarla tamamladı. Yaz okulunu yüz yüze eğitimlerle tamamlayan AÖF 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında yüz yüze olması beklenmekte.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç Pınar Deniz Acun Ilıcalı
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Mehmet Nuri Ersoy Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mustafa Demir Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınavlar online mı, yüz yüze mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:05:59. #1.11#