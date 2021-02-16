2021 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır, ücret nasıl yapılır? Son gün ne zamandır?

2021 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat itibariyele başlamıştır. İkinci dönem AÖF kayıt yenileme yapmak isteyen öğrenciler ücreti ödemek için öncelikle ders seçimi yapması gerekiyor. Peki, 2021 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır, ücret nasıl yapılır? Son gün ne zamandır?

2021 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat itibariyele başlamıştır. İkinci dönem AÖF kayıt yenileme yapmak isteyen öğrenciler ücreti ödemek için öncelikle ders seçimi yapması gerekiyor. Peki, 2021 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır, ücret nasıl yapılır? Son gün ne zamandır? İşte detaylar haberimizde...

2021 BAHAR DÖNEMİ AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

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AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ SON GÜN NE ZAMAN, ÖDEME NASIL YAPILIR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecek. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacak.

Daha fazla detaylı bilgiye ulaşmak isteyen kişiler en yakın AÖF bürosuna giderek ya da 0850 200 46 10 numaralı AOSDESTEK hattından bilgi alabilirler.