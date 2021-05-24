2021 ALES açıklandı mı? ALES sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak?

2021 ALES açıklandı mı? sorusu gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından uygulanan ALES/1'in sonuçları için artık nefesler tutuldu. Adaylar sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2021 ALES açıklandı mı? ALES sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? ALES sorgulama linki! ALES sonuçları kaç yıl geçerli?

2021 ALES açıklandı mı? sorusu gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından uygulanan ALES/1'in sonuçları için artık nefesler tutuldu. Adaylar sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2021 ALES açıklandı mı? ALES sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak?ALES sorgulama linki! ALES sonuçları kaç yıl geçerli? İşte detaylar haberimizde...

2021 ALES AÇIKLANDI MI?

ALES/1 sonuçları ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs 2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek.

2021 ALES 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sene başında yayımladığı ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021'de açıklanacak.

ALES SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Önceki yıllarda ALES puanını kullanıp geçerlilik süresi 3 yıl olarak biliniyordu. Fakat yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen değişiklik ile beraber, günümüzde 5 yıl boyunca ALES puanını kullanmak mümkün. Sınava girişten itibaren 5 yıl sonraki sınava kadar aynı puan ALES için değerlendirilebilir.

Okutman, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, çevirici, uzman ve eğitim ile öğretim planlamacısı gibi birçok bölüm kapsamında kariyer planlaması adına ALES puanı kullanılır. 2020 yılı itibariyle de 5 yıl süreli olarak ALES puanını değerlendirmek mümkün. Böylece lisansüstü eğitim için gerekli olan puan elde edilebilir ve 5 yıl süreyle istenildiği zaman kullanılabilir.

2017 yılında alınan karar sayesinde artık ALES puanı elde eden pek çok kişi, bu puanı 5 yıl süreyle kullanma hakkını elde edebiliyor. Böylece bir daha sınava girmeye gerek olmadan, daha sonraki yıllarda gerçekleştirilecek lisansüstü eğitim noktasında kullanmak mümkün hale geliyor. Bu doğrultuda 3 yıldan 5 yıla çıkarılan geçerlilik süresi sayesinde, farklı meslek gruplarına göre lisansüstü eğitim noktasında kullanılabilir.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin

Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca

Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması

gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)

ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde

yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.