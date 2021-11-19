2021-ALES/3'ün Yapılacağı Gün, Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu

21 Kasım 2021 Pazar günü yapılacak 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/3) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartı'nı kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için 21. 11. 2021 Pazar günü 07. 00-10. 00 saatleri arasında Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet