2021 Akademi Ligi Yarı Final maçları başlıyor!
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2021 Akademi Ligi Yarı Final maçları başlıyor!

2021 Akademi Ligi Yarı Final maçları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Büyük final bileti için kıyasıya rekabet dakikalar sonra başlayacak!

League of Legends severlerin merakla takip ettiği diğer bir lig olan 2021 Akademi Ligi Yarı Final maçları başlıyor. Akademi Ligi'nin dört büyük takımı büyük final bileti için vadiye iniyor.

Şampiyonluk Ligi'ndeki kıyasıya rekabetin aynı şekilde devam ettiği Akademi Ligi maçları dakikalar sonra sizlerle. Akademi Ligi'nde günün karşılaşmaları ve maçlara dair diğer detaylar ise şu şekilde:

10 Ağustos Salı

SuperMassive Blaze Akademi X Galatasaray Espor Akademi (14.00)

11 Ağustos Çarşamba

Beşiktaş Esports Akademi X fastPay Wildcats Akademi (14.00)

Playerbros ekibi olarak dört takıma da başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

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Kaynak: Playerbros

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