2021 Akademi Ligi Finali'nde SuperMassive Blaze ve fastPay Wildcats serisi başlıyor!

2021 Akademi Ligi'nde Final günü! SuperMassive Blaze ve fastPay Wildcats dakikalar sonra karşı karşıya geliyor!

2021 Akademi Ligi Finali'nde SuperMassive Blaze ve fastPay Wildcats Akademi şampiyonluk için karşı karşıya geliyor.

Salı ve çarşamba günü oynanan yarı final serilerinin ardından büyük finalin biletini kapan akademi takımları belli olmuştu. Bir yanda Galatasaray Espor'u 3-0'lık bir skor ile yenen , bir yandan da Beşiktaş Espor'u 3-1'lik skor ile yenen fastPay Wildcats final biletini kapan takımlar olmuştu. Takımlar dakikalar sonra Akademi ligi şampiyonluğu için kıyasıya bir mücadele gösterecek.

Final serisini izlemek için lolespor'un resmi sitesini veya RiotGamesTurkish Twitch, Youtube, Facebook kanallarını takip edebilirsiniz.

Kaçıranlar için yarı final serileri:

Cumartesi günü yapılacak VFŞL çeyrek final serilerinin detayları için tıklayabilirsiniz!

Kaynak: Playerbros