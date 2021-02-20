2021 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanacak
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2021 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanacak

20.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:31
2021 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Anadolu'da ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkar zümresinin piri olarak kabul edilen, çok yönlü bir ilim ve fikir insanı Ahi Evran'ın, ahilik teşkilatı ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayata yön verdiğini, Anadolu'nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynadığını, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp alanlarında derin bir alim, tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir veli olduğunu belirtti.

Kardeşliğe, cömertliğe, yiğitliğe, fedakarlığa, ahlaka, akla, bilime ve sanata dayanan, kaliteli üretimin ve adil paylaşımın esas alındığı ahilik teşkilatının Anadolu'da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin mayasını oluşturduğuna dikkati çeken Erdoğan, ahilerin, 'Hakka hizmet, halka hizmet' anlayışıyla uzun yıllar Anadolu'da ticaretin ve sanat dallarının gelişmesinde, barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlendiğine işaret etti.

Erdoğan, Ahi Evran'ın doğumunun 850'nci yılı olan 2021'in, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlattı. Erdoğan, yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarları rahmetle yad etmek, bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu 'Ahilik' müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildiğini kaydederek, "Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar mezkur Bakanlık tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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