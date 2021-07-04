2021 Afyonkarahisar Aile Yılı Projesi Kapsamında
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2021 Afyonkarahisar Aile Yılı Projesi Kapsamında

2021 Afyonkarahisar Aile Yılı Projesi Kapsamında
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2021 Afyonkarahisar Aile Yılı projesi kapsamında "Aile Yılı" paneli Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in yanı sıra eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda katılımcı ile iki oturumda yapıldı.

2021 Afyonkarahisar Aile Yılı projesi kapsamında "Aile Yılı" paneli Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in yanı sıra eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda katılımcı ile iki oturumda yapıldı.

"Aile Yılı" panelinde konuşan Valimiz Sayın Gökmen Çiçek; 'Binlerce yıllık Türk milletinin varlığının yegane sebebi olduğunu ve bir sürü imparatorluk, büyük devletler kurduk bir sürü mücadelenin içerisinde yer aldık. Herhalde bugün etrafımızda bize karşı bütün şer cephelerin birleşmiş olmasına rağmen hala ayaktaysak hala Müslüman Türk olarak varsak bunun yegane sebebi güçlü bir aile yapımıza sahip olmamızdır. " dedi.

Aile yılının sadece Afyonkarahisar'da değil tüm Türkiye'de uygulanması gereken bir konu olduğunu söyleyen Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, projede emeği geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na teşekkür etti.

İki oturum olarak gerçekleşen panelin birinci oturumu eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu moderatörlüğünde, konuşmacılar Dr. Enver Osman Kaan, Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. Lütfihak Alpkan ve Prof. Dr. Ümit Meriç'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İkinci oturum ise AKÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Karakaş moderatörlüğünde, konuşmacılar Prof. Dr. Ali Namlı, Dr. Saliha Uysal, Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, ve Prof. Dr. Saffet Köse'nin katılımıyla 2021 Afyonkarahisar Aile Yılı projesi kapsamında "Aile Yılı" paneli gerçekleşti.

Kaynak: Habermetre

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