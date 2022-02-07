2021 Afrika Uluslar Kupası: Mısır - Senegal karşılaşması
AA - Güncel
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Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın final maçında, Mısır ile Senegal milli takımları, başkent Yaounde'deki Olembe Stadyumu'nda karşılaştı.
Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın final maçında, Mısır ile Senegal milli takımları, başkent Yaounde'deki Olembe Stadyumu'nda karşılaştı. Mısırlı taraftarlar da Başkent Kahire'deki meydanlarda toplanarak takımlarını destekledi.