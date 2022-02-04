2021 Afrika Uluslar Kupası, Kamerun - Mısır karşılaşması
AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Mısır karşılaşmasını izleyenlerden detaylar Kamerun - Mısır karşılaşmasını kafelerde izleyenlerden detaylar YAOUNDE - Kamerun'da sokaklar, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Mısır arasında oynanan yarı final maçını izleyenlerle doldu.
Mısır karşılaşmasını izleyenlerden detaylar
Kamerun - Mısır karşılaşmasını kafelerde izleyenlerden detaylar YAOUNDE - Kamerun'da sokaklar, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Mısır arasında oynanan yarı final maçını izleyenlerle doldu. Kamerun'un başkenti Yaounde'de maçın oynanacağı Olembe Stadı'nın çevresinde toplanan futbolseverler, kurulan ekranlardanMısır karşılaşmasını izledi.