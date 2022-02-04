2021 Afrika Uluslar Kupası, Kamerun - Mısır karşılaşması - Haberler
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2021 Afrika Uluslar Kupası, Kamerun - Mısır karşılaşması

AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Mısır karşılaşmasını izleyenlerden detaylar Kamerun - Mısır karşılaşmasını kafelerde izleyenlerden detaylar YAOUNDE - Kamerun'da sokaklar, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Mısır arasında oynanan yarı final maçını izleyenlerle doldu.

Mısır karşılaşmasını izleyenlerden detaylar

Kamerun - Mısır karşılaşmasını kafelerde izleyenlerden detaylar YAOUNDE - Kamerun'da sokaklar, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Mısır arasında oynanan yarı final maçını izleyenlerle doldu. Kamerun'un başkenti Yaounde'de maçın oynanacağı Olembe Stadı'nın çevresinde toplanan futbolseverler, kurulan ekranlardanMısır karşılaşmasını izledi.

2021 Afrika Uluslar Kupası, Kamerun - Mısır karşılaşması

2021 Afrika Uluslar Kupası, Kamerun - Mısır karşılaşması

2021 Afrika Uluslar Kupası, Kamerun - Mısır karşılaşması

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Kamerun, Afrika, Mısır, Güncel, Haber

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