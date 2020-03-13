2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları, Afrika Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs...
2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları, Afrika Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs nedeniyle ertelendi.
13.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:42
2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları, Afrika Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs nedeniyle ertelendi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA