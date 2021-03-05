2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında BEÜ'de eğitimler başladı
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2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında BEÜ'de eğitimler başladı

05.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:57
2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında BEÜ'de eğitimler başladı

İçişleri Bakanlığı'nın "2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi sonrasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitimlere başlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın "2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi sonrasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitimlere başlandı.

"2021 Yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı" çerçevesinde afet farkındalığının arttırılması ve yaygınlaştırılması amacı ile Afet Farkındalık Eğitimi (afet öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenler), yangın, acil durum ekiplerinin kuruluş ve görevleri, KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) tehdit ve tehlikeler, acil toplanma ve barınma alanları, arama kurtarma teknikleri, deprem ve yangın tahliye tatbikat olmak üzere eğitimlerin gerçekleştirileceği programın ilk eğitimi BEÜ Afet Farkındalık Eğitici Eğitmeni Dr. Öğr. Üyesi Beyza ERKOÇ tarafından gerçekleştirildi. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen eğitime yoğun katılım gerçekleşti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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