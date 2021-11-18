2021-(A L E S/ 3) Nedeniyle İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğünün Açık Tutulması Hakkında Basın Duyurusu

KOCAELİ (Habermetre) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T. C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenlere yeni T. C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Sınav giriş belgesi" ile 1 (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, 21 Kasım 2021 Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet