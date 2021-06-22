2021/98 Bulancak Kaymakamlığı Khgb Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi İhale İlanı
Bulancak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 23. 06. 2021 Çarşamba günü saat: 11. 00'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.
Bulancak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 23. 06. 2021 Çarşamba günü saat: 11. 00'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.
Kaynak: Habermetre