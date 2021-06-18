2021/97 Piraziz Kaymakamlığı Khgb Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi İhale İlanı
Piraziz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 24. 06. 2021 Perşembe günü saat: 11. 00'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.
Piraziz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 24. 06. 2021 Perşembe günü saat: 11. 00'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.
Kaynak: Habermetre