2021/43 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARIİl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanmıştır.

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda, 1593 sayılı kanunun 27 ve 72. maddeleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemler? salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01. 06. 2021 tarihinden itibaren ülkeye girişte uygulanacak olan tedbirlere ilişkin genel esaslar İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31. 05. 2021 tarihli ve 8832 sayılı genelgesi ile belirlenmiş ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27. 06. 2021 tarihli ve 10530 sayılı genelgesiyle de uygulamada birtakım değişikliklere gidilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27. 06. 2021 tarihli ve 149 sayılı yazısı ile diğer ülkelerde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde bulundurularak 01. 07. 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirlere ilişkin öneriler İçişleri Bakanlığına iletilmiştir.

Özellikle yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği bu süreçte Sağlık Bakanlığının önerileri ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28. 06. 2021 tarihli ve 10852 sayılı genelgesi doğrultusunda; aşağıdaki tedbir ve uygulamaların tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızda 01. 07. 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

1. Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşların, bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmasına, bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmemesine,

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliğimizce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılmasına, PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbirin sonlandırılmasına,

2. Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 gün olarak uygulanacak olup karantinanın 7. gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı KOVİD-19 rehberi doğrultusunda hareket edilmesine,

3. Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka'da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilere yönelik uygulanacak olan zorunlu karantinanın, valiliğimizce belirlenen yurtlarda uygulanabilmesine,

4. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilmesine,

5. Birinci, ikinci ve dördüncü madde kapsamında kalmayan diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmemesine ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmamasına,

Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazının yeterli görülmesine,

6. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilmelerine,

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı KOVİD-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler, kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşullarının sonlandırılmasına, bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılmasına,

7. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-­gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförlerinin, SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına,

8. Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan?

8. 1­- Ülkemize girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığını ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilmesine,

8. 2-­ Yukarıdaki maddede belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilmesine ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmalarının sağlanmasına,

8. 3­- Öte yandan yurt dışında yaşayan/ikamet eden ve izin veya tatil amacıyla memleketlerine ya da tatil beldelerine gelecek vatandaşlarımızda yaz ayları boyunca yaşanabilecek yoğunlaşma göz önünde bulundurularak Edirne ve Kırklareli illerimizde bulunan kara ve demiryolu sınır kapılarımızla sınırlı olacak şekilde? 8. 1 maddesinde belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımızın temel bilgilerine (ülke içerisinde bulunacakları yer/adres bilgisi dahil) içeren bir formu doldurarak sınır kapılarından geçişlerine izin verilmesine,

Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımız, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu PCRtest raporu ibraz edene kadar karantina sürdürülmesine,

Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin; valiliğimiz/kaymakamlar ve sınır kapısı mülki idare amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre