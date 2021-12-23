2021/4 Sayılı Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlarımıza Yönelik Tedbirler Konulu Genel Emir
2021/4 Sayılı Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlarımıza Yönelik Tedbirler Konulu Genel Emir2021/4 Sayılı Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlarımıza Yönelik Tedbirler Konulu Genel EmirEskişehir Valiliği 2021/4 Sayılı Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlarımıza Yönelik Tedbirler Konulu Genel Emir.
2021/4 Sayılı Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlarımıza Yönelik Tedbirler Konulu Genel Emir2021/4 Sayılı Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlarımıza Yönelik Tedbirler Konulu Genel EmirEskişehir Valiliği 2021/4 Sayılı Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlarımıza Yönelik Tedbirler Konulu Genel Emir
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet