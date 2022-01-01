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2021'in ilk bebek müjdesi! Böyle duyurdular

2021'in ilk bebek müjdesi! Böyle duyurdular
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callegro'dan üçüncü bebek müjdesi geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera ve model eşi Patricia Callegro üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor.

35 yaşındaki futbolcu üçüncü kez baba olacağını açıkladı. Muslera ve eşi, bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaştı.

Kailash ve Tiziana adında iki çocuğu olan çift, "Üçüncü çocuğumuza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü çift, çok sayıda tebrik mesajı aldı.

İkili, Ocak 2016'da Urugay'da dünyaevine girmişti.

2021'in ilk bebek müjdesi! Böyle duyurdular

2021'in ilk bebek müjdesi! Böyle duyurdular

2021'in ilk bebek müjdesi! Böyle duyurdular

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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