2021/36 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ( Yaz tedbirleri hk. )

2021/36 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ( Yaz tedbirleri hk. )KARAR NO: 2021 /37 KARAR TARİHİİLÇE: BELEN 16. 07. 2021İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu16. 07. 2021Cumagünü Kaymakam Hayrettin BASKIN başkanlığında toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

2021/36 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ( Yaz tedbirleri hk. )KARAR NO: 2021/37 KARAR TARİHİİLÇE: BELEN 16. 07. 2021İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu16. 07. 2021Cumagünü Kaymakam Hayrettin BASKIN başkanlığında toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır. KARARLAR; Yaz mevsiminde meydana gelebilecek ishallere karşı önlem almak amacıyla Büyükşehir ve Belen Belediyesinin kanalizasyon, yol, doğalgaz gibi alt yapı çalışmaları öncesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimine bilgi verilmesi, İlimize bağlı bazı yerleşim yerlerinde görülen hayvan kuduz vakalarının, ilçemizde de görülme olasılığına karşın; Kuduzla mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından sahipsiz köpeklerin tespit edilerek aşılanmasına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sahipli köpeklerin aşılanmasına, Kene yoğunluğu kontrol altına almak amacıyla çevreye yönelik geniş biyosidal uygulama yapılması gerektiği; Hayvanların ilaçlanmasının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde yapılması, Mesken, Park-Bahçe, Mesire yeri gibi yerlerde gerekirse görev alanına giren kurumlar tarafından ilaçlanmasının sağlanması, (Büyükşehir belediye Başkanlığı, Belen Belediye Başkanlığı)Kene ısırıklarında halkın bilinçlendirilmesine yönelik eğitimlerin İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yapılmasına, Oy birliği ile karar verildi. Hayrettin BASKIN

Kaynak: Habermetre