2021/35 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 11/06/2021 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK başkanlığında toplanmıştır.

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 11/06/2021 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK başkanlığında toplanmıştır.

?İçerisinde bulunduğumuz yeni kontrollü normalleşme sürecinintemel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmekte, uyulması gereken kurallar vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

?Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 2021/31 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22. 00-05. 00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22. 00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri gelmiştir.

?Haziran ayı boyunca seyircisiz olarak gerçekleştirilecek 2020-2021 Bölgesel Amatör Lig (BAL) Grup müsabakalarına katılacak takımların yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetinin nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla;

?-Müsabakaların sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına

?-Müsabaka programının şehirlerarası seyahati zorunlu kılması durumunda ise şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulmasına,

?Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/ iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

?Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: Habermetre